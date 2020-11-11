Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Видео с «дымящимися» консолями Xbox Series X, которых в сети появляется всё больше, могут быть розыгрышами. Об этом 11 ноября сообщается на Twitter-странице Xbox studio.

Администрация аккаунта отметила, что заставить консоль «дымить» можно при помощи жидкости для электронных сигарет. Она опубликовала видео, в котором показала, как можно добиться подобного эффекта.

https://twitter.com/XboxStudio/status/1326517572167233536

Ранее в сеть выложили несколько видео, в которых демонстрировались «дымящие» консоли Xbox Series X. В частности, несколько роликов опубликовали пользователи форума Reddit.

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