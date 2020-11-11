Москва, 11 ноября 2020, 21:04 — REGNUM
Проекты финалистов и победителей трех сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вошли в ТОП-300 идей форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени».
В рамках cубтрека «Карьерные лифты в условиях новой экономики» (трек «Новые компетенции»), представленного АНО «Россия — страна возможностей», по итогам многоступенчатой оценки и народного голосования за лучшие инициативы в ТОП-300 вошли 4 идеи финалистов и победителей трех сезонов конкурса «Лидеры России». Отобранные идеи уже доступны к просмотру на крауд-платформе Форума https://idea.asi.ru/
Финалист первого сезона конкурса «Лидеры России» Константин Слободяник вместе с командой презентовал идею «Российского интегратора карьер» (РИК). По его словам, проект должен решить ключевую проблему поиска карьерной траектории, соответствующей профилю (компетенциям и ожиданиям) граждан: проблему карьерного развития и занятости россиян в реалиях современного рынка труда, а также соответствия занятости компетенциям и вакансий под них. Платформа РИК должна стать интегратором, а не отдельным кадровым порталом. Она не будет создавать риски для действующих порталов, поскольку будет давать рекомендации на основе существующих предложений всех кадровых платформ. А для соискателей, зарегистрировавшихся на РИК, будет открываться доступ к возможности оценить свои профессиональные навыки, уровень своей востребованности на рынке труда, пройти дополнительное обучение, получить пул вакансий, соответствующий компетенциям, написать заявление на получение пособий, выплат и т.д.
Над идеей Паспорта проекта «Российский интегратор карьер» под руководством Константина работает команда победителей и финалистов конкурса «Цифровой прорыв» и конкурса «Лидеры России», в которую входят: генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков; руководитель проектов на платформе «Профессионалы 4.0» Светлана Голубева; руководитель направления в Департаменте стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрий Юрьев; руководитель федеральных проектов и ментор в области молодежной политики Станислав Завадовский; руководитель по анализу данных и аналитике воспринимаемого качества сервисов, ПАО «МегаФон» Евгений Михин; методолог и руководитель программ карьерного развития Ward Howell, автор исследований о карьере, эксперт РБК, Forbes, HBR, приглашенный профессор бизнес-школы INSEAD Алексей Улановский.
Финалист второго сезона конкурса «Лидеры России», руководитель программы «Вектор» Академии Ростеха (АНО «Корпоративная сетевая академия») Андрей Батрименко вошел в ТОП-300 с проектом «300 датасетов для русского ИИ». Как рассказал автор проекта, идея состоит в том, чтобы создать 300 открытых наборов данных (текст/аудио/видео/фото), иначе говоря датасетов, для развития Искусственного интеллекта отрасли в русскоязычном сегменте интернета.
Вместе с Андреем над проектом «300 датасетов для русского ИИ» работала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», HR-директор «Платформа НТИ» и «Университет 20.35» Алена Гейдт.
Также в ТОП-300 идей форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» в рамках cубтрека «Карьерные лифты в условиях новой экономики» (трек «Новые компетенции»), представленного АНО «Россия — страна возможностей», вошел проект «Математическая система для построения карьерных траекторий» суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020» из Новосибирска, студента La Sapienza University of Rome Егора Орла.
Еще один проект, вошедший в ТОП-300 идей,"Система формирования индивидуальных траекторий развития человеческого капитала в современном информационном мире» суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», победителя специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», руководителя научно-исследовательской лаборатории моделирования социальных и политических процессов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Александра Петухова и его соавтора проекта, суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», руководителя офиса генерального директора SAP Натальи Аксаковой.
В субтреке «Университета 2035» в ТОП-300 также вошел проект «Нейротраектория» (образовательная платформа с биологической обратной связью) победителя второго сезона конкурса «Лидеры России», руководителя департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрия Гужели. Работает этот аппаратно-программный комплекс так: в процессе дистанционного обучения (с использованием телефона или компьютера) слушатель надевает на голову специальный нейрообруч, снимающий показатели его головного мозга (вовлеченность, активность) во время процесса обучения. По уровню мозговой активности, снимаемой и преобразуемой образовательной платформой, как преподаватель, так и сам обучаемый, видят — насколько учащийся погружен в процесс, доступен и понятен ли ему тот или иной элемент курса, готов ли он продолжать занятия.
Этот проект уже реализуется группой компаний «Универсариум» и «Лаборатория знаний». Тестовые запуски биологической связи прошли на базе университетов ЮФУ и МГПУ, а также на базе «Сбера» и МТС. В тестировании приняли участие 1500 человек. Автор проекта отмечает, что эффект от использования «Нейротраектории» значительный. Как показали эксперименты почти на 15% увеличилась скорость освоения материала и почти на 20% повысилось качество подготовки обучающихся и готовность их к сдаче экзамена за счет того, что они постоянно ощущают обратную связь от преподавателя.
Всего в рамках форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» было собрано порядка 15 тысяч идей, а количество участников работы на крауд-платформе idea.asi.ru составило более 215 тысяч человек. Выборка лучших происходила на первом этапе с помощью «народного» рейтинга, а на втором — посредством оценки идей экспертами с точки зрения масштабности, новизны, зрелости и реализуемости. В результате среди участников были отобраны те, чьи идеи и проекты несут максимальный потенциал для общества и экономики.
Все авторы идей, вошедшие в ТОП-300, получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: в период с ноября по февраль будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.
В свою очередь, Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе Фонда «РК-Инвестиции» и проекта «Фонд идей». Лидерам форума «Сильные идеи для нового времени» будут выделены квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях Фонда, в культурной и спортивной программе в рамках мероприятий, а также в работе проектов Фонда — «Здоровое общество», «Территория инноваций», «РК-Арт». Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.