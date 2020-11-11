Москва, , 21:04 — REGNUM

Проекты финалистов и победителей трех сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вошли в ТОП-300 идей форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени».

В рамках cубтрека «Карьерные лифты в условиях новой экономики» (трек «Новые компетенции»), представленного АНО «Россия — страна возможностей», по итогам многоступенчатой оценки и народного голосования за лучшие инициативы в ТОП-300 вошли 4 идеи финалистов и победителей трех сезонов конкурса «Лидеры России». Отобранные идеи уже доступны к просмотру на крауд-платформе Форума https://idea.asi.ru/

Финалист первого сезона конкурса «Лидеры России» Константин Слободяник вместе с командой презентовал идею «Российского интегратора карьер» (РИК). По его словам, проект должен решить ключевую проблему поиска карьерной траектории, соответствующей профилю (компетенциям и ожиданиям) граждан: проблему карьерного развития и занятости россиян в реалиях современного рынка труда, а также соответствия занятости компетенциям и вакансий под них. Платформа РИК должна стать интегратором, а не отдельным кадровым порталом. Она не будет создавать риски для действующих порталов, поскольку будет давать рекомендации на основе существующих предложений всех кадровых платформ. А для соискателей, зарегистрировавшихся на РИК, будет открываться доступ к возможности оценить свои профессиональные навыки, уровень своей востребованности на рынке труда, пройти дополнительное обучение, получить пул вакансий, соответствующий компетенциям, написать заявление на получение пособий, выплат и т.д.

«В настоящее время рынок труда меняется, эти изменения усиливаются под влиянием пандемии. Необходимы новые решения, которые помогут повысить производительность труда в стране и остановить рост безработицы на федеральном уровне. На сегодняшний день на рынке труда большое количество различных предложений по поиску работы, обучению и оценки своих компетенций. Но единой точки входа, где граждане могут найти ответы на все вопросы карьерного развития, нет. Мы предлагаем создать «Российский интегратор карьер», который станет «единым окном» на рынке труда, сформирует цифровой трудовой профиль граждан, позволит занять вакансии соответствующими кандидатами, проведет верификацию образования, даст рекомендации по обучению и повышению своих профессиональных навыков. Государство будет получать информацию о состоянии рынка труда в режиме реального времени, сможет прогнозировать востребованность профессий, планировать запрос на подготовку специалистов», — сообщил Константин Слободяник.

Над идеей Паспорта проекта «Российский интегратор карьер» под руководством Константина работает команда победителей и финалистов конкурса «Цифровой прорыв» и конкурса «Лидеры России», в которую входят: генеральный директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков; руководитель проектов на платформе «Профессионалы 4.0» Светлана Голубева; руководитель направления в Департаменте стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Дмитрий Юрьев; руководитель федеральных проектов и ментор в области молодежной политики Станислав Завадовский; руководитель по анализу данных и аналитике воспринимаемого качества сервисов, ПАО «МегаФон» Евгений Михин; методолог и руководитель программ карьерного развития Ward Howell, автор исследований о карьере, эксперт РБК, Forbes, HBR, приглашенный профессор бизнес-школы INSEAD Алексей Улановский.

Финалист второго сезона конкурса «Лидеры России», руководитель программы «Вектор» Академии Ростеха (АНО «Корпоративная сетевая академия») Андрей Батрименко вошел в ТОП-300 с проектом «300 датасетов для русского ИИ». Как рассказал автор проекта, идея состоит в том, чтобы создать 300 открытых наборов данных (текст/аудио/видео/фото), иначе говоря датасетов, для развития Искусственного интеллекта отрасли в русскоязычном сегменте интернета.

«Чтобы научить разговаривать умную колонку — нужны сотни часов размеченной человеческой речи, чтобы научить камеру отличать номера автомобиля — нужны тысячи примеров размеченных картинок номеров, чтобы научить алгоритм рисовать как Пикассо — нужно показать алгоритму все картины Пикассо. Если мы хотим развития русских стартапов по теме искусственного интеллекта, то мы должны создать коллекцию данных для обучения алгоритмов, связанных с нашей географией, культурой и языком. Такая коллекция данных должна быть открытой, чтобы на ней можно было создавать тысячи продуктов в стенах ВУЗа или большой корпорации. Идея моего проекта в том, чтобы создать 300 открытых наборов данных (текст/аудио/видео/фото) по российской/русской специфики для обучения алгоритмов машинного обучения», — поделился Андрей Бартименко.

Вместе с Андреем над проектом «300 датасетов для русского ИИ» работала победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», HR-директор «Платформа НТИ» и «Университет 20.35» Алена Гейдт.

«Как заметил один из ведущих разработчиков Искусственного интеллекта в мире Эндрю Ын (сооснователь coursera), искусственный интеллект — это ракета, где двигателями выступают алгоритмы, а топливом являются данные. Русский ИИ без данных не сможет взлететь, даже если у нас будут отличные алгоритмы. Идея проекта в том, чтобы подготовить хорошее и разнообразное «топливо», — добавил Андрей Батрименко.

Также в ТОП-300 идей форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» в рамках cубтрека «Карьерные лифты в условиях новой экономики» (трек «Новые компетенции»), представленного АНО «Россия — страна возможностей», вошел проект «Математическая система для построения карьерных траекторий» суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020» из Новосибирска, студента La Sapienza University of Rome Егора Орла.

«Главная ценность этой идеи в интеграции и стандартизации баз данных, которые имеются у основных институтов нашего общества, связанных с построением карьерных лифтов: системы образования, администраций регионов РФ, агрегаторов вакансий, работодателей и, конечно, людей в поисках лучшей карьеры. Имея на руках подобный объем информации, можно построить математическую систему, предлагающую индивидуальный вариант карьерной траектории на основе опыта каждого человека, и прорисовать шаги для прохождения этой траектории. Реализация идеи способна послужить полноценному и осознанному распределению трудовых ресурсов по территории нашей страны, помочь людям продуманно определить своё будущее», — рассказал Егор Орел.

Еще один проект, вошедший в ТОП-300 идей,"Система формирования индивидуальных траекторий развития человеческого капитала в современном информационном мире» суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», победителя специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», руководителя научно-исследовательской лаборатории моделирования социальных и политических процессов Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Александра Петухова и его соавтора проекта, суперфиналиста конкурса «Лидеры России 2020», руководителя офиса генерального директора SAP Натальи Аксаковой.

«Проект посвящен созданию облачной IT-платформы с обширной базой данных, искусственным интеллектом и психофизиологическими методами диагностики способностей индивидов. Платформа поможет каждому пользователю, вне зависимости от возраста, уровня образования, сферы занятости, оценить себя и найти подходящий путь долгосрочного развития. Она также предоставит индивидуальные карьерные рекомендации и подберет истории успеха с целью формирования у пользователя внутренней уверенности в необходимости непрерывного обучения и развития. Платформа выступит единой точкой входа в уже существующую экосистему знаний и занятости, объединяя функционирующие образовательные решения и базы данных, способствующие занятости населения. Уникальность предлагаемого решения состоит в том, что оно позволит строить консолидированные навигационные пути для каждого с учетом психологических и поведенческих особенностей пользователя», — сообщил Александр Петухов.

В субтреке «Университета 2035» в ТОП-300 также вошел проект «Нейротраектория» (образовательная платформа с биологической обратной связью) победителя второго сезона конкурса «Лидеры России», руководителя департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрия Гужели. Работает этот аппаратно-программный комплекс так: в процессе дистанционного обучения (с использованием телефона или компьютера) слушатель надевает на голову специальный нейрообруч, снимающий показатели его головного мозга (вовлеченность, активность) во время процесса обучения. По уровню мозговой активности, снимаемой и преобразуемой образовательной платформой, как преподаватель, так и сам обучаемый, видят — насколько учащийся погружен в процесс, доступен и понятен ли ему тот или иной элемент курса, готов ли он продолжать занятия.

«Педагог, который проводит обучение, видит, насколько слушатели включены в процесс. Фактически, мы в онлайн обучение возвращаем ту часть офлайна, которой так не хватает в дистанционном режиме — хорошую качественную обратную связь. В онлайне обычно все скрыто за экраном, а с использованием нашей технологии появляется возможность четко ответить на вопросы как человек вовлечен, что чувствует, готов/не готов к занятию, нравится ему или нет, понимает он материал или нужно его упростить и т.д. На основании анализа больших данных, собираемых в процессе обучения, система формирует профиль пользователя — не просто прошел он тестирование или нет, но и как он делал домашнее задание, внимательно ли слушал лекции и прочее. Система достаточно четко может выдать прогноз: готов ли слушатель по результатам курса, выучился или не выучился? В принципе, отпадает даже необходимость финального тестирования. То есть с использованием анализа больших данных и биологической обратной связи мы четко знаем, как человек учился в процессе, насколько качественно выполнял домашнюю работу, подготовился или нет к зачету, знает он или не знает основы теории. Возможно для университета такое знание о студенте менее важно, а вот корпоративные образовательные системы должны быть четко уверены, что сотрудники усвоили запланированный материал, знают основы производства, технику безопасности, особенности процессов и пр. От правильных или неправильных действий часто зависит судьба целого предприятия или чья-то жизнь. И здесь по окончании курсов (причем контент может быть любым) мы на выходе получаем специалиста, который подготовился, изучил, четко знает, что хочет», — пояснил Дмитрий Гужеля.

Этот проект уже реализуется группой компаний «Универсариум» и «Лаборатория знаний». Тестовые запуски биологической связи прошли на базе университетов ЮФУ и МГПУ, а также на базе «Сбера» и МТС. В тестировании приняли участие 1500 человек. Автор проекта отмечает, что эффект от использования «Нейротраектории» значительный. Как показали эксперименты почти на 15% увеличилась скорость освоения материала и почти на 20% повысилось качество подготовки обучающихся и готовность их к сдаче экзамена за счет того, что они постоянно ощущают обратную связь от преподавателя.

«Это не только средство контроля, но и инструмент изменения и наполнения учебного процесса. Например, университет видит сразу, преподаватель, который ведет курс, интересен или не интересен студентам, понятны его лекции группе или их нужно подкорректировать. Если один человек в группе не понимает материал — значит его надо подтянуть, дать ему дополнительные задания (и система это делает), а вот если не успевает группа студентов — это сигнал, что курс сформирован некорректно и его надо пересмотреть. Одним словом, «Нейротраектория» — это дополнительный инструмент, который позволяет изменить и улучшить качество учебы», — поделился победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. Дмитрий Гужеля.

Всего в рамках форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» было собрано порядка 15 тысяч идей, а количество участников работы на крауд-платформе idea.asi.ru составило более 215 тысяч человек. Выборка лучших происходила на первом этапе с помощью «народного» рейтинга, а на втором — посредством оценки идей экспертами с точки зрения масштабности, новизны, зрелости и реализуемости. В результате среди участников были отобраны те, чьи идеи и проекты несут максимальный потенциал для общества и экономики.

Все авторы идей, вошедшие в ТОП-300, получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: в период с ноября по февраль будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.

В свою очередь, Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе Фонда «РК-Инвестиции» и проекта «Фонд идей». Лидерам форума «Сильные идеи для нового времени» будут выделены квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях Фонда, в культурной и спортивной программе в рамках мероприятий, а также в работе проектов Фонда — «Здоровое общество», «Территория инноваций», «РК-Арт». Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.