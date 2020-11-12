Москва, , 07:54 — REGNUM Власти Москвы расскажут о развитии креативной индустрии в столице на форуме «Сильные идеи для нового времени». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, создание креативных технопарков играет важную роль в формировании современной экосистемы. Впервые в столице статус креативного технопарка получил центр Artplay. Его резиденты представляют сферы архитектуры, дизайна и искусства. Они могут получить субсидии до 10 миллионов рублей на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования, на присоединение к системам инженерно-технического обеспечения.

«Ежегодный оборот креативной экономики Москвы оценивается в три триллиона рублей. В этом сегменте работают 113 тысяч московских компаний и около полумиллиона человек. Доля креативных индустрий в валовом региональном продукте уже превышает 6%. У них большой потенциал роста, поэтому важно поддерживать их развитие. На форуме мы обязательно поделимся с коллегами своими наработками», — сказала Сергунина.