Москва, , 20:36 — REGNUM В среду, 11 ноября, в первый день форума «Сильные идеи для нового времени», состоялась сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», организованная социальной платформой Фонда Росконгресс — Фондом Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр».

Открывая дискуссию, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко подчеркнул важность совместных действий власти и общества для развития креативных индустрий: «Создание креативных индустрий становится важнейшим конкурентным преимуществом каждой отдельно взятой страны. Поддержка государства в этом процессе, безусловно, потребуется. Но спланировать программу развития креативных индустрий в недрах какого-нибудь одного ведомства не получится. Для этого необходимо совместное сотрудничество».

Примером такого рода сотрудничества стала Российская креативная неделя, которая впервые прошла в сентябре 2020 г. и объединила 14 креативных индустрий и более тысячи мероприятий по всей стране. Ключевую площадку форума-фестиваля — Парк Горького в Москве посетило более 250 тыс. человек, онлайн-трансляции посмотрело более 15 млн человек.

«На Российской креативной неделе от сообщества креативных индустрий поступил запрос о постоянной площадке для взаимодействия с органами власти. Могу сказать, что мы договорились о создании Межведомственной рабочей группы при Правительстве Российской Федерации и Администрации Президента. Но работать она сможет только в том случае, если объединит представителей министерств, ведомств и креативных индустрий. Мы должны сами показать соответствующий пример взаимодействия, и тогда у нас все получится, я в этом не сомневаюсь», — сказал Сергей Кириенко.

Помимо него сопредседателем рабочей группы станет заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, который курирует в том числе национальный проект «Культура».

Реализации нацпроекта «Культура» было посвящено выступления министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. По ее словам, в стране проводится целый комплекс мер, благодаря которым даже небольшие региональные коллективы получили возможность рассчитывать на грантовую поддержку со стороны государства, а в муниципалитетах, в том числе с численностью населения до 2 тыс. человек, строятся новые дома культуры.

«Недостаточно просто построить двухэтажную бетонную коробку, перерезать ленточку и уйти из этого пространства. Важно действительно придумать, как активизировать эти самые малые формы поддержки творческого развития в регионах», — добавила министр.

Тему продолжил директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации Денис Молчанов. В своем выступлении он напомнил, что цель нацпроекта «Культура» увеличить к 2024 года количество посещений культурных мероприятий в три раза за счет создания соответствующей инфраструктуры, повышения качества самих мероприятий и поддержки молодых талантов.

Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина обратила внимание на то, что особенно остро в поддержке нуждаются начинающие кинематографисты, в виду того, что им требуется дорогостоящее оборудование.

«Колоссальная потребность нас как индустрии заключается в том, чтобы государство субсидировало и выделяло гранты не только государственным, но и частным вузам. У нас в стране очень много талантливых региональных кадров, которые нуждаются в коммерческой поддержке», — отметила Ольга Паскина.

По мнению основателя и председателя совета директоров группы компаний «Рики» Ильи Попова, «флагманом креативных индустрий» является анимация, поскольку она «объединяет многие творческие направления: изобразительное, музыкальное, сценарное, режиссерское, актерское мастерство».

«С развитием технологий спрос на анимацию растет в геометрической прогрессии. Анимация органично встраивается в рекламу, учебный контент, виртуальную и дополненную реальности. Этого ждет аудитория. Следовательно, анимация — это перспективно. Если Россия войдет в мировые лидеры по этому направлению — а я считаю, что мы все вместе должны ставить себе такую задачу на ближайшие десять лет — то это позитивно скажется на всех направлениях креативного сообщества в нашей стране», — уверен Илья Попов.

«Сейчас наступает золотое время для контента, — согласился генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, — Пережив первые шоки диджитализации, мы видим, что все контентные отрасли начинают расцветать. Цифровые платформы дают небывалые возможности для дистрибуции своего контента, появляются новые принципиально более удобные механизмы создания этого контента и механизмы аналитики. Например, глобальная музыкальная индустрия, которая много лет находилась в пике, смогла вернуться к росту именно благодаря цифровой экономике».

В ходе дискуссии заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова рассказала о предлагаемых изменениях в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». Они призваны усовершенствовать правовую охрану НХП и помочь мастерам, живущим на определенной территории бытования промыслов, «поскольку традиции всегда тяготеют к конкретной территории».

В свою очередь губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова поделилась позитивным опытом своего региона, где при участии социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр» было разработано законодательство, регламентирующее деятельность креативных индустрий.

Также во встрече приняли участие председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, президент Ассоциации IPChain, генеральный директор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент Altcommunication Group Егор Альтман ируководитель онлайн мастерской разработки игр для обучения studiogame.ru, директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

В заключении сессии прозвучал ряд инициатив по поддержке креативных индустрий. Среди них — создать совместно Федерацию по креативным индустриям для решения вопросов защиты авторских прав, провести на Российской креативной неделе 2021 профильный конкурс для креаторов рекламного рынка, разработать образовательные программы для ТВ-специалистов.

Также было предложено создать совместно с Министерством промышленности и торговли РФ Акселератор РКН, а Министерству просвещения РФ рассмотреть возможность по масштабированию проекта о геймификации образования.

Наконец, Creative Business Forum (Форум креативного бизнеса) должен стать обязательным форматом на всех крупных международных экономических форумах, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

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