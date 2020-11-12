Москва, , 00:00 — REGNUM Результаты новейших исследований в области поведенческих особенностей обществе в период распространения коронавируса в России будут представлены на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют». Мероприятие состоится 12 и 13 ноября в Москве.

На дискуссионных площадках форума ведущие эксперты различных отраслей рассмотрят и проработают вопросы повышения общественного доверия к системе здравоохранения. Также будет затронут вопрос формирования лояльности населения и медицинских сотрудников. По каждому аспекту будет предложено конкретное решение, которое позволит сформировать конструктивный диалог между пациентами, врачами и организаторами здравоохранения.

Организатором форума выступает научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ ДЗМ) по поручению департамента здравоохранения города Москвы. В числе партнёров — министерство здравоохранения РФ, Российская академия наук (РАН), Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Фонд Общественное Мнение (ФОМ).

Мероприятие начнётся в 10:00 и будет проходить в режиме онлайн. Как отмечают устроители, гостей форума ждёт насыщенная и информативная программа. Впервые к дискуссии подключатся популярные медицинские блогеры, руководители ведущих волонтерских организаций, популяризаторы медицинской науки и лидеры общественного мнения.

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