Рим, , 20:10 — REGNUM Распространение коронавируса вызывает озабоченность у 80% граждан страны, таковы данные исследования Demopolis, опубликованные в среду, 11 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Социологи отмечают, что в сравнении с данными двухмесячной давности показатель вырос почти вдвое — накануне «второй волны», в сентябре 2020 года, он составлял 46%.

По данным на 11 ноября, в Италии умерли 42 953 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 623 (днем ранее — на 580). Выздоровели 372 113 человек, за сутки этот показатель увеличился на 9 090 (днем ранее — на 17 734). Число подтвержденных носителей выросло на 32 961 (днем ранее — на 35 098). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 028 424.

В настоящее время заражены 613 358 человек (на 23 248 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 51 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.