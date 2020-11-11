Рим, , 20:03 — REGNUM

По данным на вечер среды, 11 ноября, в Италии умерли 42 953 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 623 (днем ранее — на 580), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Эпидемия коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Выздоровели 372 113 человек, за сутки этот показатель увеличился на 9090 (днем ранее — на 17 734).

Число подтвержденных носителей выросло на 32 961 (днем ранее — на 35 098). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 028 424.

В настоящее время заражены 613 358 человек (на 23 248 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 51 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.