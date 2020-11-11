Рим, , 19:50 — REGNUM В Италии лишь 3,5% вспышек коронавируса происходят в школах, заявила в интервью Radio 1 в среду, 11 ноября, министр образования Лючия Адзолина.

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Она настаивает на том, чтобы обучение шло в очной форме, с соблюдением всех установленных правил, «иначе страну ждут негативные последствия в сферах образования, воспитания и психологии».

Сторонники противоположной точки зрения (в том числе некоторые коллеги Адзолины по правительству) отмечают, что подростки редко переносят болезнь тяжело, зато часто передают ее своим старшим родственникам, поэтому считать количество «вспышек» бессмысленно.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении.

По данным на вечер 10 ноября, в Италии умерли 42 330 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 580 (днем ранее — на 356). Выздоровели 363 023 человека, за сутки этот показатель увеличился на 17 734 (днем ранее — на 10 215). Число подтвержденных носителей выросло на 35 098 (днем ранее — на 25 271). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 995 463. «Рубеж» в миллион случаев, по всей видимости, будет преодолен 11 ноября.

В настоящее время заражены 590 110 человек (на 16 776 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 49 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.