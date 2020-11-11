Вашингтон, , 19:47 — REGNUM PvP-режим (игрок против игрока) Destiny 2 будет работать на новых консолях с производительностью 120 FPS (кадров в секунду). Об этом 11 ноября сообщил портал Game Rant.

Глава Xbox Фил Спенсер и руководитель студии Bungie Пит Парсонс рассказали о возможностях игры во время трансляции, посвящённой запуску Xbox Series X в продажу. Издание отметило, что поскольку этот стрим был посвящён консоли Microsoft, то Парсонс ничего не сказал о PlayStation 5, однако автор статьи предположил, что Destiny 2 выдаст на новой консоли Sony аналогичную производительность.

Напомним, 10 ноября 2020 года Destiny 2 получила обновление Beyond Light, которое добавило в игру много нового контента. В режиме Crucible геймеры могут получать жетоны, очки и снаряжение, чтобы продвигаться по рангам.

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