Москва, , 19:34 — REGNUM Исследования «Спутника V» на детях могут начаться в мае — июне 2021 года.

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Об этом сообщил 11 ноября директор создавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба SOLOMON. help:

«Можно начинать исследования, начиная где-то с мая — июня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинцбург заявил, что в тот же период, что указан выше, его центр планирует закончить пострегистрационные исследования «Спутника V».

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