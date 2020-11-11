Ватикан, , 19:08 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал католиков всего мира помолиться о том, чтобы роботы и иные формы искусственного интеллекта не превратились в опасность для человечества.

Заявление главы Католической церкви опубликовано 11 ноября в сети на видеохостинге YouTube.

Франциск отметил, что искусственный интеллект и роботы способствуют изменению мира к лучшему, но только в случае правильного использования этих технологий.

Иначе, отметил он, развитие технического прогресса приведет к усилению социального неравенства и глобальным вызовам для всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ватикан вместе с корпорациями Microsoft и IBM представил «Римский призыв к этике искусственного интеллекта».

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