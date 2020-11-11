Рим, , 19:04 — REGNUM 52% всех госпитализаций в Италии связаны с заражениями коронавирусом, сообщили в Агентстве санитарных служб регионов в среду, 11 ноября.

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Установленный «критический порог» по этому показателю (40%) превышен в 11 регионах страны из 21.

Заняты 37% мест в палатах интенсивной терапии: «критическим порогом» считается уровень в 30%, он превышен также в 11 регионах Италии, добавили в агентстве.

По данным на вечер 10 ноября, в Италии умерли 42 330 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 580 (днем ранее — на 356). Выздоровели 363 023 человека, за сутки этот показатель увеличился на 17 734 (днем ранее — на 10 215). Число подтвержденных носителей выросло на 35 098 (днем ранее — на 25 271). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 995 463. «Рубеж» в миллион случаев, по всей видимости, будет преодолен 11 ноября.

В настоящее время заражены 590 110 человек (на 16 776 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 49 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствие с эпидемиологической ситуацией.