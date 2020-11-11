Ханты-Мансийск, , 18:59 — REGNUM В Югре в 2020 году к существующим 16 видам мер социальной поддержки семей с детьми из-за пандемии коронавируса дополнительно ввели пять единовременных выплат. Об этом сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарёва.

Осуществляется единовременная выплата из средств Югорского семейного капитала в размере до 35 тыс. рублей. Сам капитал является безналичным, но в связи с пандемией из него можно получить небольшую наличную помощь.

Малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам единовременно выплачивается 5 тыс. рублей. Подержали выплатой в сумме пяти тысяч рублей и выпускников 11-х классов. Семьям, воспитывающим детей в возрасте от 16 до 18 лет, предоставлена выплата в размере 3 тыс. рублей.