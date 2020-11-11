Калуга, , 18:47 — REGNUM Свой рабочий день глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев обычно начинает с доклада дежурного Городской управы и сводки УВД. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в последние дни калужане чаще всего жалуются, что не могут связаться с лечащим учреждением и узнать о состоянии родственников, находящихся на лечении.

В Калуге улучшают взаимодействие граждан с медицинскими организациями Пресс-служба Городской думы Калуги

Для решения данного вопроса глава города пригласил заместителя министра здравоохранения области Илью Совакова. Главная тема беседы — как помочь калужанам организовать взаимодействие с медицинскими организациями.

Министерством уже сделаны определенные шаги: на сайтах больниц представлены номера телефонов, со вчерашнего дня увеличено время работы служб, которые отвечают на телефонные звонки; в больнице скорой медицинской помощи предусмотрено общение с заведующим отделением, можно позвонить и узнать о состоянии родственников;

в больнице «Сосновая роща» увеличено время работы информационных служб, в том числе и по выходным дням;

в инфекционной больнице и областной больнице также есть городские и сотовые телефоны, по которым предоставляется информация.

В случае, если проблемы все же возникли, можно обратиться в официальные группы Минздрава в соцсетях с личным сообщением для решения вопроса.

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия call-центра, который будет заниматься поддержкой пациентов, проходящих амбулаторное лечение, в том числе предоставлять информацию о состоянии родственников, находящихся на лечении в стационарах.