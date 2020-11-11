Ханты-Мансийск, , 18:42 — REGNUM В Югре, в связи со сложной обстановкой по коронавирусной инфекции, работающие граждане старше 65 лет могут выйти на больничный до конца 2020 года. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Больничные листы будут оплачиваться из Фонда социального страхования Югры напрямую, поэтому в поликлиники для их оформления обращаться не нужно.

Отмечается, что выплаты по больничным листам будут производиться только при условии соблюдения людьми старше 65 лет самоизоляции. Максимальный возможный размер пособия — 69 961,65 рублей в месяц.