Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил еще на два месяца домашний арест бывшему главе Выборгского района Ленинградской области Геннадию Орлову. Помимо мошенничества на сумму свыше 700 млн рублей в составе группы лиц, его подозревают в обналичивании свыше 800 млн рублей. Об этом 11 ноября сообщили объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 64-летний Геннадий Орлов был задержан спустя несколько недель после того как был арестован его подчиненный, глава районного комитета финансов Александр Болучевский. Обоих обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. На тот момент в деле фигурировала сумма свыше 700 млн рублей. Геннадия Орлова поместили под домашний арест, при этом мужчина отрицает свою вину.

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Как стало известно 11 ноября, кроме хищения 700 млн рублей, следствие также сообщило суду, что в период с 4 апреля 2016 по 20 апреля 2017 годов неустановленные лица администрации МО «Выборгский район» Ленобласти, используя служебное положение, действуя совместно с представителями МБУ «Служба заказчика» и ООО «ПроектСтрой», ООО «ПроектСтрой СПб», обеспечили оплату за счет средств бюджета района заведомо несуществующих обязательств МБУ перед указанными юридическими лицами на сумму свыше 800 млн рублей.

«После чего, денежные средства были обналичены. Фигуранты распорядились ими по своему усмотрению», — следует из ходатайства следствия.

Необходимость продления меры пресечения следствие обосновывало в том числе многочисленностью эпизодов преступной деятельности.

«Сторона защиты оставила вопрос на усмотрение суда. При этом полагала его необоснованным», — отметили в суде.

В итоге под домашним арестом Геннадий Орлов проведет до 12 февраля 2021 года.

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