Волгоград, , 18:20 — REGNUM Волгоградский предприниматель Павел Рубцов считает, что из-за пандемии коронавируса бизнес стал активно переходить в Сеть. Он принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходил 11 ноября в Москве.

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Павел Рубцов в дискуссии «Молодые предприниматели: хайп или национальная идея?» рассказал об опыте своей компании. Ещё до пандемии она помогала молодым предпринимателям, у которых есть свои бизнес-идеи, оформлять их в соответствии с международными стандартами. Молодёжь заинтересована в создании своего дела в интернете, реализации социальных проектов, поскольку появляется новая социальная проблематика, считает предприниматель.

«Если говорить о том, как коронавирус повлиял на бизнес — то бизнес стал активно переходить в интернет и молодёжь здесь является самым большим акселератором. Т. е. кризис стал стимуляторам в связи с повсеместным развитом технологий, многие процессы перешли в интернет и бизнес в интернете адаптировался к этим условиям», — говорит Павел Рубцов.

Одним из самых больших барьеров для молодых предпринимателей волгоградец назвал недостаток стартового капитала. При этом сейчас найти поддержку от государства более чем реально: за год компания Рубцова через разные инструменты — гранты, конкурсы Росмолодёжи и другие — привлекла более шести миллионов рублей, а сама на безвозмездной основе оказывает информационную поддержку 20 некоммерческим организациям.

Говоря о формате поддержки молодых предпринимателей, волгоградец уверен, что им нужна система обучения. Компания бизнесмена имеет соответствующий опыт и готова масштабировать свою модель. В этом могут помочь министерство просвещения РФ, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и другие профильные субъекты, которые заинтересованы в развитии молодого предпринимательства.