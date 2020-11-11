Волгоград, 11 ноября 2020, 18:20 — REGNUM Волгоградский предприниматель Павел Рубцов считает, что из-за пандемии коронавируса бизнес стал активно переходить в Сеть. Он принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», который проходил 11 ноября в Москве.
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Павел Рубцов в дискуссии «Молодые предприниматели: хайп или национальная идея?» рассказал об опыте своей компании. Ещё до пандемии она помогала молодым предпринимателям, у которых есть свои бизнес-идеи, оформлять их в соответствии с международными стандартами. Молодёжь заинтересована в создании своего дела в интернете, реализации социальных проектов, поскольку появляется новая социальная проблематика, считает предприниматель.
Одним из самых больших барьеров для молодых предпринимателей волгоградец назвал недостаток стартового капитала. При этом сейчас найти поддержку от государства более чем реально: за год компания Рубцова через разные инструменты — гранты, конкурсы Росмолодёжи и другие — привлекла более шести миллионов рублей, а сама на безвозмездной основе оказывает информационную поддержку 20 некоммерческим организациям.
Говоря о формате поддержки молодых предпринимателей, волгоградец уверен, что им нужна система обучения. Компания бизнесмена имеет соответствующий опыт и готова масштабировать свою модель. В этом могут помочь министерство просвещения РФ, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и другие профильные субъекты, которые заинтересованы в развитии молодого предпринимательства.