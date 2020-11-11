Кронштадт, Санкт-Петербург, 11 ноября 2020, 18:19 — REGNUM В общеобразовательной школе № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга зарегистрировано шесть случаев кишечной инфекции среди учащихся 2-х-5-х классов. Об этом 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Детям стало плохо во время уроков в среду, 11 ноября, из-за чего их пришлось госпитализировать. Как уточнили в надзорном ведомстве, в настоящий момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические мероприятия.
«Ситуация находится на контроле Управления», — отметили в Роспотребнадзоре.
Напомним, отравлением школьников также заинтересовались и в районной прокуратуре. Ведётся проверка по факту ЧП с детьми.
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