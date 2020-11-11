Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Адвокат петербургского историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, попросил суд повторно провести его подзащитному комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что резонансное преступление было совершенно Соколовым в состоянии аффекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов и адвокаты Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Подкрепил свою позицию и ходатайство адвокат Сергей Лукьянов 11 аргументами, которые он сформулировал на основе результатов уже проведенной экспертизы в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского в Москве, признавшей Соколова вменяемым и не нашедшим состояния аффекта в его действиях.

По мнению защитника, первая экспертиза была неполной, в ней есть неточности, в частности, не определено как на Соколова повлияли полбутылки шампанского, которое перед убийством он выпил с Ещенко. Не установлено, могли ли сказаться на поведении подвыпившего историка лекарства, которые он ежедневно принимает после перенесенного инфаркта.

Помимо этого, по мнению адвоката, экспертиза проводилась на основании первоначального обвинения, где фигурировал лишь один выстрел в голову девушке. Хотя позже судмедэксперты установили, что первый выстрел оказался не смертельным, как не убило девушку и то, что мужчина ее душил и сломал подъязычную кость. Погибла жертва историка от трех последующих выстрелов в голову.

Лукьянов указал суду на то, что его подзащитный не раз заявлял о том, что не помнит события той трагической ночи. И настаивал на том, что случившееся — следствие длительной психотравмирующей ситуации, в которой Соколов и Ещенко оказались из-за травли, якобы организованной публицистом и оппонентом историка Евгением Понасенковым.

Выслушав все доводы защиты обвиняемого, суд взял перерыв до 18 ноября. За это время и сама судья, а также государственный обвинитель и адвокат стороны потерпевших должны ознакомиться со всеми аргументами защитников Соколова и составить свое мнение. Следующее заседание суда по делу Соколова состоится 18 ноября.

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