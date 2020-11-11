Калуга, , 18:02 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве правительства Калужской области и АСИ в сфере развития промышленного туризма в регионе подписали 11 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша и заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) Ольга Захарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма в онлайн-режиме. Admoblkaluga.ru

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Калужский регион на протяжении ряда лет лидирует в России по объемам промышленного производства и уровню внедряемых технологий. Проведение экскурсий на предприятиях позволяет туристам понять процессы производства, узнать историю компаний и перспективы их развития. В свою очередь, для региона гостеприимство компаний служит инструментом для маркетинга территории, системного сотрудничества местных сообществ по продвижению их интересов, с целью привлечения инвесторов. Калужская область одна из первых в стране готова эффективно развивать новое направление туризма.

«Это большая смелость открывать свои компании, открывать свои производства для потребителей. Тот, кто будет первым, получит и потребителей, и инвесторов, и туристов. Вы первые, ваш опыт будет в дальнейшем тиражироваться на всю Россию и даст амбиции тиражировать его и на международном рынке», — считает Ольга Захарова.

АСИ будет содействовать правительству области по внедрению методических рекомендаций по организации промышленного туризма, координировать создание новых региональных и межрегиональных маршрутов, экскурсий и проводить экспертизы существующих туров, а также оказывать информационную поддержку форумов, конференций, совместного участия в выставках и других мероприятиях.

В Калужской области успешно разработаны и пользуются популярностью экскурсии на кондитерскую фабрику «Фруже», молочные фермы «ЭкоНива», музей бумаги «Бузион». Огромный интерес вызывают туры на Обнинскую АЭС. Для учащихся выпускных классов школ регулярно проводятся экскурсии на ООО «Фольксваген Груп Рус», ОАО «МосМедыньагропром», ООО «Фарфор», ЗАО «Людиновский Тепловозостроительный завод». С 2021 года в области начнется реализация на постоянной основе промышленно-краеведческой программы для школьников.

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