Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Почти 360 тыс. петербуржцев перешли на удалённую работу с начала пандемии коронавируса. Об этом 11 ноября сообщили в Смольном. Сегодня же было объявлено о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Еще 22 октября власти Санкт-Петербурге рекомендовали предприятиям отправить на «удалёнку» пожилых граждан в возрасте старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а 5 ноября губернатор Александр Беглов предложил работодателям с 9 ноября отправить на дистанционную работу не менее 30% сотрудников, помимо пожилых и лиц с хроническими болезнями.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Число выявленных случаев растет, и нам пришлось ввести новые ограничения. Также усилен контроль за выполнением ранее введенных требований и рекомендаций. Большинство работодателей ответственно отнеслись к принимаемым мерам — получили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности, а также рекомендации по переводу сотрудников на удаленную работу. Главное сейчас — максимально снизить риски заражения, сохранить здоровье петербуржцев», — заявил Беглов.

За последние две недели в Центр развития и поддержки предпринимательства поступили уведомления о переводе на дистанционную работу 28 926 человек. Всего с апреля 2020 года на удаленный формат работы перешли 358 775 петербуржцев.

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Напомним, согласно постановлению городского правительства, с 16 ноября в Петербурге работодателей обяжут перевести всех сотрудников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями на дистанционную работу.

Кроме того, петербуржцы старше 65 лет также должны оставаться на самоизоляции, за исключением педагогов, работников транспорта и некоторых других сфер, необходимость присутствия на рабочем месте которых обязано доказать их руководство.

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