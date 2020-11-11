Екатеринбург, , 17:49 — REGNUM Свердловская область оказалась в числе лидеров рейтинга Агентства стратегических инициатив по количеству идей, которые составят «основу формирования нового вектора развития России». 31 проект от региона вошёл в перечень 300 сильных идей страны, отобранных в результате всероссийского конкурса.

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Напомним, в августе Агентство объявило о сборе идей, которые могут лечь в основу формирования нового вектора развития России. Любой человек мог предложить свой проект через крауд-платформу по семи направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая городская политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая молодежная повестка, новые идеи для бизнеса.

«Всего на платформе зарегистрировано 14 тысяч 769 предложений, в том числе от Свердловской области было подано 307 заявок, из них 31 вошли в три сотню лучших. Это проекты высокой степени проработки, способные приносить отдачу в ближайшее время. В числе инициатив, получивших поддержку Агентства, проект по развитию предпринимательства в небольших городах Business Data, проекты в сфере развития инфраструктуры внутреннего туризма от кластера «Гора Белая», акселератор для производственных компаний «Прорыв», а также социальный кластер, созданный на основе цифровых решений. Безусловно, мы внимательно изучим все проекты свердловчан, перспективные будут реализованы при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева», — сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Проекты, вошедшие в ТОП-300 получат поддержку фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив в установлении бизнес-контактов и продвижении, в том числе, на международном уровне.

По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, в ходе отбора количество проектов, которые получат поддержку федеральных институтов развития, было увеличено в три раза по сравнению с планами.

«Число представленных на форум идей превысило все прогнозные ожидания, и по мере их изучения мы поняли, что отобрать лишь сто невозможно. К тому же, так органично получилось, что у нас сформировался список лидеров народного голосования и тот перечень, в составлении которого принимали участие эксперты. А часть идей настолько соответствовала нашим представлениям о том, в каком направлении должно развиваться Агентства, что мы решили выделить их в отдельный блок. Так и получилось 300», — приводятся в сообщении Агентства стратегических инициатив слова генерального директора института развития Светланы Чупшевой.