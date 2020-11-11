Челябинск, , 17:40 — REGNUM Построенная под Челябинском инфекционная больница 12 ноября примет пациентов с коронавирусом. Здесь будет ковидный госпиталь, сообщает пресс-служба губернатора области.

Новая инфекционная больница. Челябинская область Gubernator74.ru

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Всего за 74 дня было построено 11 корпусов. В больнице штат укомплектован — уже набрано почти 300 человек. В основном это сотрудники областной больницы №3. Коечный фонд учреждения составляет 100 коек. Из них 82 находятся в индивидуальных палатных боксах, а ещё 18 — реанимация. В случае необходимости количество коек можно увеличить почти до 500.

Как сообщало ИА REGNUM, больница была торжественно открыта 11 ноября. Она расположена в посёлке Малая Сосновка.

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