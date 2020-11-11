Ярославль, 11 ноября 2020, 17:40 — REGNUM В Ярославле открывается движение по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщил в социальных сетях мэр города Владимир Волков.
Скоростной режим на путепроводе будет ограничен 30 км/час. Общественный транспорт начнет движение по путепроводу 12 ноября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение по путепроводу уже открывали в мае, но закрыли после обнаруженных дефектов на левой половине съезда со стороны Промышленного шоссе.
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