Калуга, , 17:34 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 139 человек за последние сутки, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 136 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе 13 тыс. 348 положительных результата тестов получили подтверждение, 3 тыс. 44 человек находится на лечении, 10 тыс. 211 человек выздоровели, 93 человек умерли.

Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1234), в Боровском районе (254), в Обнинске (187) и в Людиновском районе (176).

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