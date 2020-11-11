Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Власти Петербурга разрабатывают тарифы, при которых главным врачам стационаров было бы выгодно отправлять пациентов в удовлетворительном состоянии лечиться домой. Об этом заявил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев во время отчета перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мариинская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Самый главный вопрос и самое узкое место — это, конечно, коечная мощность, которая у нас не резиновая. И мы бесконечно ее расширять не сможем», — сказал Эргашев. Он сообщил, что каждое утро начинает с проверки того, сколько человек выписалось, а сколько госпитализировано в Петербурге за сутки. Заметим, число госпитализированных пациентов с коронавирусом по сравнению с прошлой неделей выросло на 18%.

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«Мы должны продумать увеличение оборачиваемости койки. В первую очередь это не для того, чтобы как-то повредить здоровью. Мы каждый день прорабатываем варианты новых тарифов. Мы понимаем, что главные врачи — большие экономисты. Им должно быть невыгодно содержать пациента в удовлетворительном состоянии на койке», — сказал Эргашев.

По его словам, вместе с главой ТФОМС Александром Кужелем Смольный продумывает механизмы и условия, при которых главному врачу больницы было выгодно выписать пациента в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение либо перевести в обсерватор для больных в легком состоянии.

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Напомним, на 11 ноября в Петербурге осталось только 7% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 780 человек выписаны.

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