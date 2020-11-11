Гавана, , 17:26 — REGNUM Аэропорт Гаваны 15 ноября откроется для регулярных коммерческих рейсов, 11 ноября сообщает агентство Prensa Latina.

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Столица Кубы не принимала самолеты более семи месяцев, с начала пандемии коронавируса. Всех международных туристов будут проверять на COVID-19, с прибывающих также будет взиматься санитарный сбор.

Высокий туристический сезон на Кубе продолжается с ноября по март. Сектор туризма является одним из основных источников валютного дохода для Кубы.

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