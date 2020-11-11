Москва, 11 ноября 2020, 17:21 — REGNUM На территории Москвы прошёл ежегодный месячник по гражданской обороне, сообщили 11 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Всего в 2020 году в ходе месячника провели свыше 9 тыс. мероприятий — тренировок по эвакуации людей при пожарах, инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом в области ГО и ЧС. Также был проведён открытый урок ОБЖ, в котором приняли участие около 200 тыс. школьников.
Отмечается, что из-за эпидемиологической ситуации большую часть мероприятий перевели в онлайн-формат.