Варшава, , 17:16 — REGNUM Студия CD Projekt Red опровергла слухи об очередном переносе релиза игры Cyberpunk 2077. Об этом 11 ноября сообщил портал IGN.

Представитель компании сказал, что обычно разработчики не комментируют слухи или предположения, но в этом случае решили ещё раз заявить о том, что релиз игры запланирован на 10 декабря 2020 года. Стоит отметить, что на официальной странице проекта в Twitter разработчики опубликовали постер с установленной датой выхода Cyberpunk 2077.

Напомним, 27 октября 2020 года стало известно, что CD Project Red в третий раз отложила релиз игры. Изначально разработчики планировали выпустить её 16 апреля 2020 года, затем они перенесли релиз на 19 ноября, а позже — на 10 декабря 2020.

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