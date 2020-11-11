Подгорица, , 17:12 — REGNUM Медицинское учреждение Montefarm (сеть государственных аптек в Черногории) подписало с компанией Farmegra из Подгорицы договор на поставку препарата «Ремдесивир» на общую сумму 110 400 евро.

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Как указано в контракте срок поставки составляет семь дней со дня заключения контракта 9 ноября.

Напомним, что, правительство Черногории с согласия Национального координационного органа по борьбе с инфекционными заболеваниями выделило средства на препарат, который будет использоваться для лечения черногорских граждан от COVID-19.

Указывалось, цена составляет 345 евро за ампулу (без НДС) и одинакова для всех стран.