Майкоп, , 16:53 — REGNUM В Адыгее задержан мужчина, набросившийся с ножом на водителя маршрутки. Его розыск правоохранители вели с 29 октября, когда произошло нападение. Причиной агрессивного поведения злоумышленника стало замечание водителя о необходимости надеть защитную маску.

«Полицейскими установлена причастность 43-летнего ранее судимого жителя Шовгеновского района к причинению колото-резаного ранения водителю маршрутного такси. К настоящему времени установленный полицией участник инцидента опрошен, свою вину признаёт», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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