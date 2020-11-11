Варшава, , 16:45 — REGNUM В этом году празднование Дня независимости Польши из-за пандемии и связанных с ней ограничений перенесено в интернет. Не станет исключением и традиционный музыкальный фестиваль Niepodległa. Об этом передает Polskie Radio 24.

Традиционно фестиваль Niepodległa проходит в Краковском предместье в Варшаве. На этот раз зрители смогут увидеть выступления звезд польской музыкальной сцены с помощью прямой трансляции в интернете.

Сообщается, что в концерте примут участие Шимон Чиц-Магдзин, Витольд и Цезарий Кучинские, детский фольклорный ансамбль «Кодерки», Павел Домагала, Анна Домбровская, Органка и Милош.

Во время мероприятия помимо песен будут транслироваться и мастер-классы по обучению польским народным танцам. Для детей будет несколько постановок польских народных сказок, в которых примут участие известные польские актеры Агнешка Вендлоха, Антони Павлицкий, Петр Цирвус и Мацей Закосцельный.

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