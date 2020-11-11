Вашингтон, , 16:44 — REGNUM Владельцы Xbox Series X стали выкладывать в сеть ролики, в которых показаны случаи, когда новая консоль начинает дымить. Подобное видео выложил в сеть владелец Twitter-страницы AllGamesDelta.

В комментариях к его публикации Arek Adamowicz сообщил, что столкнулся с той же проблемой. Аналогичное видео опубликовал на форуме Reddit пользователь под ником Hirsutophilia. В сети стали высказывать предположения, что, возможно, появление дыма связано с тем, что внутри консоли сгорел какой-то модуль.

Издание GamesRadar отметило, что пока рано говорить о том, является ли эта проблема широко распространённой или же с ней столкнулись лишь некоторые владельцы Series X.

https://twitter.com/Arek_Adamowicz/status/1326453105941241856

Напомним, продажи Xbox Series X стартовали 10 ноября 2020 года. Информация о том, что консоль может сильно перегреваться появилась в сети в начале октября 2020 года. Позже многие журналисты и эксперты провели тесты, которые опровергли подобные утверждения.

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