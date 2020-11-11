Вашингтон, , 16:24 — REGNUM Некоторым геймерам удалось крайне выгодно купить игру Assassin's Creed: Valhalla в версии Ultimate Edition благодаря ошибке. Об этом 11 ноября сообщил портал Game Rant.

Assassin's Creed: Valhalla

Стоимость новой игры Ubisoft в США составляет $60, а чтобы стать обладателем версии Ultimate Edition, нужно потратить $120. Однако некоторым жителям Норвегии удалось купить её на официальном сайте Ubisoft Connect всего за 109 крон (около $12).

Позже Ubisoft исправила ошибку и вернула обычную цену, при этом, судя по всему, компания не стала отменять продажи.

Напомним, релиз Assassin's Creed: Valhalla состоялся вчера, 10 ноября 2020 года. Это уже двенадцатая игра популярной серии.

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