Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM По итогам первых 10 месяцев 2020 года в Свердловской области уменьшилось число смертельных дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил замначальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов на пресс-конференции.

Автомобильное движение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Количество ДТП снизилось на 11%, число погибших на 11%, пострадавших — на 10%», — сказал представитель инспекции.

На дорогах в результате аварий скончались 288 человек. В регионе могут не достичь целевого показателя, прописанного в федеральном проекте «Безопасность дорожного движения» (272 смерти).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД заявили о росте ДТП в Свердловской области, произошедших из-за выезда на встречную полосу.

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