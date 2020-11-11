Курган, , 16:14 — REGNUM В сёлах Курганской области проводится массовая вакцинация против птичьего гриппа. Об этом сообщает ветеринарное управление Курганской области.

Прививки делаются бесплатно. Вакцина «Флупротект Н5» приобретена за счёт федерального бюджета.

Привито уже 8 тыс. птиц на курганских подворьях. В управлении ветеринарии просят владельцев кур, гусей и уток предоставлять для осмотра и вакцинации всю без исключения птицу.

Напомним, осенью 2020 года в Курганской области наблюдалось пять очагов птичьего гриппа, которые были ликвидированы. Но специалисты не исключают возможности новых вспышек этого опасного заболевания.