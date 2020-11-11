Волгоград, , 16:09 — REGNUM К наказанию в виде лишения свободы приговорил суд бывшего инспектора отдела безопасности одной из исправительных колоний Волгоградской области. Мужчина получил от заключённого взятку и принёс ему мобильные телефоны, сообщили ИА REGNUM 11 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Обвиняемый в январе 2020 года сам обратился к одному из заключённых и предложил за 15 тысяч рублей поставлять запрещённые предметы на режимную территорию. Инспектор пообещал ему также общее покровительство. В марте и апреле деньги от заключённого он получил, взамен передал три мобильных телефона.

Приговором суда бывшему инспектору назначено два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.