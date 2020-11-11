Грозный, , 16:06 — REGNUM В Чечне попался на совершении коррупционного преступления бывший первый замглавы администрации Веденского района. Его обвиняют в покушении на мошенничество при исполнении своих должностных обязанностей в особо крупном размере, сообщили 11 ноября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Как установлено следователями, 51-летний чиновник в 2015 году являлся руководителем межведомственной комиссии по реализации республиканской программы переселения граждан, проживающих в оползневой зоне. Поручив подчиненным составить списки переселенцев, он потребовал поставить им условие — вернуть ему 50% от суммы, которую им выплатят на приобретение жилья.

Поскольку таких семей было 49, злоумышленник рассчитывал получить от обманутых граждан в общей сложности более 77 млн рублей. В течение нескольких месяцев 2016 года чиновник получил 36,509 млн рублей, которые «похитил и использовал по своему усмотрению». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в суд. Еще на этапе расследования обвиняемый в полном объёме возместил потерпевшим нанесенный им ущерб.