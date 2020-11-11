11 ноября 2020 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM В Екатеринбурге 11 ноября были официально запущены часы обратного отсчёта времени до Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Они отсчитывают тысячу дней.

Часы обратного отсчёта Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM

На церемонию пришли мэр Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Кроме того, горожанам представили талисманы Универсиады. Напомним, что ими стали олень Ягги, девочка-малахит Хитти и соболёнок Кедри.

Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри Алексей Колчин © ИА REGNUM

Талисманы Универсиады Алексей Колчин © ИА REGNUM Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри Алексей Колчин © ИА REGNUM

Талисманы во время презентации часов обратного отсчета Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов Алексей Колчин © ИА REGNUM Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, игры запланированы на 7−19 августа 2023 года. Ранее в Екатеринбурге был представлен макет спортивной деревни Универсиады-2023.

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