Екатеринбург, 11 ноября 2020, 16:33 — REGNUM В Екатеринбурге 11 ноября были официально запущены часы обратного отсчёта времени до Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Они отсчитывают тысячу дней.

Часы обратного отсчёта
Часы обратного отсчёта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин © ИА REGNUM

На церемонию пришли мэр Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Кроме того, горожанам представили талисманы Универсиады. Напомним, что ими стали олень Ягги, девочка-малахит Хитти и соболёнок Кедри.

Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Талисманы Универсиады
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы Универсиады-2023 олень Ягги, девушка-блогер Хитти и соболенок Кедри
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы во время презентации часов обратного отсчета
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Талисманы во время презентации часов обратного отсчета
Талисманы во время презентации часов обратного отсчета
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Генеральный директор АНО «Исполнительная Дирекция Универсиада-2023 » Александр Чернов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Генеральный директор АНО «Исполнительная Дирекция Универсиада-2023 » Александр Чернов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Орлов и Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, игры запланированы на 7−19 августа 2023 года. Ранее в Екатеринбурге был представлен макет спортивной деревни Универсиады-2023.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге запустили таймер до Универсиады-2023