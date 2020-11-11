Екатеринбург, 11 ноября 2020, 16:33 — REGNUM В Екатеринбурге 11 ноября были официально запущены часы обратного отсчёта времени до Всемирных летних студенческих игр 2023 года. Они отсчитывают тысячу дней.
На церемонию пришли мэр Александр Высокинский, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, а также глава исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Александр Чернов. Кроме того, горожанам представили талисманы Универсиады. Напомним, что ими стали олень Ягги, девочка-малахит Хитти и соболёнок Кедри.
Как сообщало ИА REGNUM, игры запланированы на 7−19 августа 2023 года. Ранее в Екатеринбурге был представлен макет спортивной деревни Универсиады-2023.
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