Оренбург, , 16:03 — REGNUM В Оренбурге оштрафована чиновница администрации, из-за действий которой ремонт дорог подорожал на 19 млн рублей. Начальник муниципального управления строительства и дорожного хозяйства администрации Дина Байгелова оштрафована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что мэрия нарушила законодательство о госзакупках. По соглашению с подрядчиком чиновница внесла изменения в контракты на ремонт дорог по улицам Аксакова, Комсомольская и Правды. Вопреки нормам законодательства, появилось допсоглашение, согласно которому изменились материалы на более дорогостоящие.

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Кроме того, документ предусматривал новые виды работ по ремонту дорог и тротуаров. Был увеличен объем демонтажных работ на проезжих частях и тротуарах; бетонные бордюрные камни заменены на гранитные, а асфальтобетонное покрытие тротуаров — на тротуарную плитку. На тротуарах в местах въездов автомобилей и пересечения проезжих частей использованы гранитные пандусы конвертного типа прямого и радиусного исполнения. Коммуникации и инженерные сети, попадающие в зону производства работ на проезжей части, перенесены в зону тротуаров. Добавлены работы по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, устройству дорожных ограждений, переносу и установке новых светофоров.

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Муниципальный контракт на ремонт трех дорог стоимостью 196 млн рублей, заключенный в декабре 2019 года, подорожал более чем на 19 млн рублей.

«В связи с тем, что законом разрешено удорожание заключенного контракта не более чем на 10% его стоимости, в целях придания законности произошедшим изменениям из объема запланированных работ были исключены работы по обустройству тротуаров на ул. Правды и Комсомольской. В результате в настоящее время тротуары на указанных участках не доделаны, их нынешнее состояние создает неудобства при использовании пешеходами», — сказала старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Согласно постановлению регионального УФАС начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга оштрафована на 20 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, ранее Дина Байгелова извинилась перед оренбуржцами за «долгоиграющий» ремонт в городе. Она призналась, что недовольна ситуацией, которая сложилась на двух улицах: Туркестанской и Комсомольской. Чиновница отметила, что подрядчик откровенно не рассчитал свои силы.

В начале ноября пресс-служба мэрии заявила, что рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» производится ремонт только проезжей части, благоустройство тротуаров, газонов, освещения — не входит в нацпроект. Пока позволяет погода, работы на пешеходных зонах будут продолжаться, затем тротуары будут законсервированы в зиму. Такой поворот вызвал общественный резонанс.

Стоит также отметить, что подрядчику после ремонта пришлось менять верхний слой дороги на ул. Правды. Как оказалось, качество нового дорожного полотна не соответствует нормативам.

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