Москва, , 16:03 — REGNUM В среду, 11 ноября, активисты движения «Зеленая Альтернатива» («ЗА!») организовали пикет в Москве, у офиса компании «Лукойл», располагающегося в районе Чистых прудов. Помимо развёрнутых плакатов с призывами прекратить постоянное загрязнение природы нефтепродуктами, пикетчики предлагали сотрудникам одной из самых известных нефтедобывающих компаний по добыче чёрного золота выпить то, чем они загрязняют окружающую среду.

Пикет против нефтеразливов. Офис компании «Лукойл». Москва Фото предоставлено пресс-службой движения «Зеленая Альтернатива»

Движение «Зелёная Альтернатива» давно выступает за значительное увеличение штрафов для организаций, повинных в катастрофически участившихся ЧП с нефтяным оттенком. Более того, по мнению активистов движения, за экоцид руководителей таких организаций нужно отдавать под суд, а не подвергать финансовым санкциям, которые для таких богатых компаний просто смехотворны.

Пикет против нефтеразливов. Офис компании «Лукойл». Москва Фото предоставлено пресс-службой движения «Зеленая Альтернатива»

«Этой акцией мы хотим показать, что планета ничем не отличается от её обитателей и проливаемая ввиду многочисленных ЧП на неё нефть так же, как и для людей, смертельна. Пусть сами попьют то, чем гадят на наши народные земли. Может, тогда немного призадумаются. «Зелёная Альтернатива» выступает за увеличение штрафов и уголовного наказания для виновников участившихся за последнее время нефтяных происшествий», — сказал глава московского регионального отделения движения «ЗА!» Андрей Николаев.