Кострома, , 16:02 — REGNUM Разное отношение костромичей к требованиям безопасности в период пандемии коронавируса всё чаше приводит к возникновению конфликтов. Показательный случай произошёл в костромской «маршрутке». Молодой человек крайне грубо обошёлся с преподавательницей Костромского областного колледжа культуры Ириной Люстровой — толкнул её и сломали очки. Об инциденте женщина рассказала на странице ВКонтакте.

«Сегодня в маршрутке 49 меня «уронил», а проще говоря швырнул молодой мерзавец. Он сломал мне очки только за то, что я попросила надеть маски сидящих в маршрутке. Никто, в том числе шофер, который тоже сидел без маски, никак не отреагировали. Помимо очков пострадала моя голова, которой я ударилась, нога и рука. Люди, носите маски, и никто приставать к вам не будет!», — написала педагог.

Такие инциденты в общественном транспорте Костромы не редкость — ранее в интервью ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя городского транспортного управления Андрей Елисеев рассказал, что водители предпочитают не делать замечания пассажирам, поскольку опасаются публичных скандалов и стычек. С начала пандемии коронавируса в городе случилось несколько «масочных» конфликтов, привлекать к решению которых приходилось полицию.

По мнению главного врача Костромской областной психиатрической больницы Игоря Ювенского, подобные вспышки агрессии — следствие морального напряжения и усталости в обществе.

«Люди находятся в хроническом напряжении, эмоционально истощены. Ковидинфекция принесла людям множество ограничений и в плане работы, и в плане свободы передвижения, для многих это стрессовая ситуация. Вполне естественно, что у людей сейчас формируется внутренний протест даже из-за разумных ограничений. Когда человек напряжён, ему необходимо куда-то выплеснуть агрессию. И когда возникает раздражающая ситуация, агрессия выходит наружу в виде таких нерациональных реакций», — сказал эксперт.

Там временем в Костромской области, несмотря на введённые ограничения, не снижается суточное количество выявляемых случаев SARS-CoV-2. За последние 24 часа новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 138 человек, за этот же период излечились 69 больных. Число летальных исходов среди пациентов с диагнозом COVID-19 в регионе возросло до 167. Врачам не удалось спасти женщину «старше 60 лет». С начала эпидемиологического периода в области обнаружили 8778 заражённых, 5672 из них выздоровели. В больницах находятся 732 человека, из них коронавирус подтверждён у 365 пациентов. Ещё 2567 граждан лечатся на дому.

Напомним, ране эпидемиологическую ситуацию в Костромской области обсудили на федеральном уровне. Регион вошёл в число субъектов России, где по мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой и премьер-министра Михаила Мишустина необходимо ужесточить «антиковидные» меры. Следующее совещание оперативного штаба по коронавирусу в регионе состоится в четверг, 12 ноября. Не исключено, что костромичам стоит готовиться к новым ограничениям.

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