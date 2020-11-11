Москва, , 16:02 — REGNUM Российские аптеки работают без затруднений, связанных с поступлением лекарств от дистрибьюторов. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на встрече с депутатами Госдумы, которая проходила в закрытом для СМИ режиме.

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Он отметил, что раньше некоторые трудности наблюдались из-за внедрения маркировки лекарственных препаратов. Но в информационную систему внесли изменения.

«Сегодня движение, мы отмечаем, улучшилось значительно, скорость между дистрибьюторами и аптеками возросла и уже не вызывает затруднений», — приводятся слова министра в стенограмме встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ввели обязательную маркировку лекарств с 1 июля 2020 года. Со 2 ноября система маркировки лекарств переведена на уведомительный характер.

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