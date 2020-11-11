Вашингтон, , 15:57 — REGNUM В сети появилась информация о новой видеокарте начального уровня Nvidia GeForce RTX 3050. Об этом 11 ноября сообщил портал Wccftech.

Пользователь Twitter, известный под ником kopite7kimi, сообщил, что устройство получит графический процессор GA107 с 2304 ядрами CUDA (программно-аппаратная архитектура параллельных вычислений), что больше, чем у GeForce GTX 1650 (896 CUDA) и GTX 1650 SUPER (1280 CUDA).

Отмечается, что потребление платы (TGP, Total Graphics Power) составит 90 Ватт, что теоретически означает: GeForce RTX 3050 потребуется 6-контактный разъем. Кроме того, инсайдер сообщил, что RTX 3050 получит поддержку технологии трассировки лучей.

Ожидается, что по показателю производительности GeForce RTX 3050 будет на уровне GeForce RTX 2060 и обойдёт GeForce RTX 1660 SUPER.

Издание Videocardz отметило, что пока подтверждения этой информации нет и что к ней стоит отнестись критически.

Ранее kopite7kimi сообщил информацию о возможных характеристиках будущих видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и RTX 3050 Ti. Он отметил, что в основу устройств ляжет процессор Ampere GA106.

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