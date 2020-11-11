Калуга, 11 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев провел прием граждан по личным вопросам.

Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев провел прием граждан по личным вопросам
Депутат Городской думы Калуги Михаил Васильев провел прием граждан по личным вопросам
Пресс-служба Городской думы Калуги

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, жители дома №200 к. 1 по ул. Тарутинская планируют установку детской площадки. Они обратились к своему депутату за разъяснениями, как это можно сделать. Депутат предложил два варианта решения вопроса. Первый — участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Для этого инициативной группе жителей многоквартирного жилого дома необходимо подать заявку, оформленную в виде протокола общего собрания жителей МКД. Кроме того, должны быть соблюдены определенные законодательством условия: земельный участок под многоквартирным домом должен быть поставлен на государственный кадастровый учет; жители принимают решение о включении детской площадки в состав общего имущества многоквартирного дома и в дальнейшем содержат её; жильцы участвуют в софинансировании в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории согласно перечню. Второй вариант — участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования. Для этого необходимо создать инициативную группу и предоставить в управление по работе с населением заявление о намерении реализации проекта. Минимальная общая доля софинансирования жителей, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта.