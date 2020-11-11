Бишкек, , 15:49 — REGNUM Власти Швейцарии выделили 5 млн сомов (4 млн 530 тысяч рублей) на оказание поддержки шести тысячам киргизстанцев, проживающих в 23 нелегальных новостройках в столице Киргизии и втором самом крупном городе республики — Оше.

Как отмечают в швейцарском посольстве, благодаря поддержке Швейцарии более 600 таких самозахватчиков смогли зарегистрироваться в центрах семейной медицины (поликлиниках) и получить медицинские услуги.

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Кроме того, на пике первой волны коронавируса малообеспеченные семьи с детьми, проживающие в нелегальных поселениях в Бишкеке и в Оше, получили пакеты с продовольствием и средства индивидуальной защиты и гигиены для профилактики COVID-19.

Также в диппредставительстве сообщили, что местные НПО при финансовой поддержке Швейцарии оказывают психологическую поддержку самозахватчикам и их детям — для предотвращения насилия в семье и случаев суицида.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии насчитывается около 6400 домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2800 располагаются в опасных зонах.