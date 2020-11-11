Махачкала, , 15:46 — REGNUM В Дагестане число случаев летального исхода от осложнений после заболевания COVID-19 выросло до 826. За минувшие сутки скончались еще десять жителей региона, сообщили 11 ноября в минздраве республики.

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Кроме того, было подтверждено наличие коронавируса еще у 94 человек. Общее число носителей вируса за все время пандемии превысило 17 тыс. человек, составив 17 026.

Из них 15 278 пациентов сумели преодолеть болезнь. За сутки прирост выписанных составил 77 человек.

Число «активных» больных в регионе составило, по данным федерального оперативного штаба на 11 ноября, 922 человека. Всего находятся на изоляции 2627 человек.

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