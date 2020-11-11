Челябинск, , 15:45 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один медик. Умерла врач-педиатр детской поликлиники №1 Челябинска, пишут СМИ.

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По данным 74.ru, женщине было 59 лет. Информацию о её смерти журналистам подтвердили в горздраве. Она умерла 9 ноября.

По сведениям СМИ, у медика был коронавирус. Как сообщало ИА REGNUM, с мая на Южном Урале скончались уже более 20 медработников с коронавирусной инфекцией.