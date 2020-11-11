Москва, 11 ноября 2020, 15:42 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что поддерживает предложение учредить национальную премию за достижения в сфере креативных индустрий.
По его словам, эта премия важна не только для творческой реализации представителей этой сферы, но и для продвижения российского культурного кода в мире.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходила в регионах 7−10 сентября и 11−13 сентября в Парке Горького в Москве. В мероприятии приняли участие лидеры 14 отраслей, входящих в креативные индустрии.
Организаторами «Российской креативной недели» выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» и Российский книжный союз
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Сергей Кириенко также считает, что развитие креативных индустрий может помочь регионам, у которых нет больших возможностей для развития промышленности.
Он добавил, что пандемия предоставляет новые возможности для развития креативных индустрий.
Сергей Кириенко подчеркнул, что для развития этой сферы необходимо взаимодействие государства и бизнеса. В частности, государство участвует в создании пространств для развития креативных индустрий.
Он добавил, что «прямой заказ государства — крайне важная вещь». В частности, Кириенко отметил, что проект Фонда кино получает дополнительно 1 млрд рублей на детское кино, мультипликацию и семейное кино. «Новый проект Институт развития интернета — 3 млрд рублей выделены государством на контент в интернете. И мы договорились с правительством, и есть поручение президента, что эта цифра будет только увеличиваться», — добавил Сергей Кириенко.
Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11−13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.