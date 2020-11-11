Москва, , 15:42 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что поддерживает предложение учредить национальную премию за достижения в сфере креативных индустрий.

«Мне очень нравится идея, которая родилась на Российской креативной неделе, о том, чтобы сделать в следующем году первую российскую национальную премию за успехи и достижения в креативных индустриях», — сказал Кириенко, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

По его словам, эта премия важна не только для творческой реализации представителей этой сферы, но и для продвижения российского культурного кода в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходила в регионах 7−10 сентября и 11−13 сентября в Парке Горького в Москве. В мероприятии приняли участие лидеры 14 отраслей, входящих в креативные индустрии.

Организаторами «Российской креативной недели» выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум» и Российский книжный союз

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Сергей Кириенко также считает, что развитие креативных индустрий может помочь регионам, у которых нет больших возможностей для развития промышленности.

«С точки зрения регионов акцент на развитие креативных индустрий в некотором смысле может выровнять некоторые стартовые возможности для регионов, потому что затраты в инфраструктуру нужны, но они не сомасштабны с теми затратами, которые требовала сырьевая экономика или ориентация на промышленную экономику», — подчеркнул Сергей Кириенко в своем выступлении на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Он добавил, что пандемия предоставляет новые возможности для развития креативных индустрий.

«Во-первых, мы традиционно сильны креативом. Известная русская мудрость — «голь на выдумки хитра». Мир так поменялся, что тот, кто действительно хитер на выдумки, тот не может быть голью. Тот, кто реально силен на выдумки, тот имеет все основания быть успешным, быть состоятельным, это хорошая возможность и уникальный потенциал для России», — пояснил Кириенко, добавив, что креативные индустрии «будут влиять на развитие экономики в целом, будут влиять на все отрасли экономики».

Сергей Кириенко подчеркнул, что для развития этой сферы необходимо взаимодействие государства и бизнеса. В частности, государство участвует в создании пространств для развития креативных индустрий.

«Таким примером могут являться многофункциональные культурные центры, которые решением президента создаются во Владивостоке, Калининграде, Севастополе, Кемерове. 24 арт-резиденции арт-кластера «Таврида», которые реализуются в регионах страны и идут с опережением. На мой взгляд, этому вызову отвечают «Точки кипения» Агентства стратегических инициатив», — сказал Сергей Кириенко.

Он добавил, что «прямой заказ государства — крайне важная вещь». В частности, Кириенко отметил, что проект Фонда кино получает дополнительно 1 млрд рублей на детское кино, мультипликацию и семейное кино. «Новый проект Институт развития интернета — 3 млрд рублей выделены государством на контент в интернете. И мы договорились с правительством, и есть поручение президента, что эта цифра будет только увеличиваться», — добавил Сергей Кириенко.

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11−13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.