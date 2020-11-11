Москва, , 15:39 — REGNUM Американская компания OceanGate Expeditions открыла продажу туров к останкам лайнера «Титанику», потерпевшего крушение в 1912 году. У российсских туристов появилась возможность совершить глубоководное путешествие, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Еженедельные погружения на пятиместной частной субмарине Titan начнутся в мае 2021 года и продлятся до сентября. Программа тура к затонувшему «Титанику» рассчитана на восемь дней. Само подводное путешествие займет от шести до восьми часов.

Тур к «Титанику» (включено восьмидневное плавание и однократное погружение) обойдется в $125 тыс. без авиаперелета в Сент-Джонс и обратно. Российским туристам, желающим погрузиться на глубину около 4 км, с учетом авиаперелета придётся заплатить около 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на основе фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года сделают настольную игру.

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